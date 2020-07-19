В России выздоровел 3481 зараженный коронавирусом

В России за сутки поправился 3481 зараженный коронавирусом. Всего за время пандемии вылечились 550 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

В Москве за день выздоровели 359 человек. Следом по числу вылечившихся идут Московская (319) область, Ханты-Мансийский округ (234), Свердловская область (170), Республика Тыва (150), Красноярский край (144).

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 771 546 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 342 человека.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 19 июля превысило 14,28 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончались 602 138 инфицированных, более восьми миллионов человек выздоровели.