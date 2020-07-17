Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

Самым ранним симптомом коронавируса может быть сыпь в ротовой полости — энантема. К такому выводу пришли испанские ученые, сказано в публикации в научном журнале JAMA Dermatology.

Согласно исследованию, сильную сыпь на слизистой оболочке рта обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов. Этот симптом появился у них примерно за два дня до других клинических признаков COVID-19.

В настоящее время ученые не могут сказать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

В исследовании принял участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.

Ранее Минздрав России предупреждал, что первым возможным симптомом заражения коронавирусом могут быть поражения кожи. Наблюдаемые у инфицированных дерматозы и кожные сыпи в ведомстве разделили на семь групп: ангииты; папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай; токсидермии; крапивница; инфекционные эритемы и кореподобные сыпи; папуло-везикулезные высыпания по типу милиарии и эккринной потницы; артифициальные поражения (трофические изменения тканей лица).

По данным на 17 июля, в мире насчитывается более 13,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 592 тысячи скончались, еще 7,7 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу.