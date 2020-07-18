Российская компания будет производить оксфордскую вакцину от коронавируса

Российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил председатель совета директоров и основатель компании Алексей Репик, в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

По его словам, компания будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в 30-50 стран, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, СНГ.

Как рассказала гендиректор AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Панарина, самостоятельно произвести вакцину для всего мира компания не имеет возможности. «Мы заключаем сотрудничество по всему миру для производства нескольких миллиардов, наверное, доз», — сказала она.

Панарина добавила, что такой сценарий возможен в случае, если эта вакцина окажется эффективной. «Она еще не доказала свою эффективность», — пояснила она.

В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Разрабатываемый в Оксфорде препарат начали испытывать на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca. Разработки англо-шведской компании и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, которые находятся в стадии тестировании на людях.