В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом заявил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

В понедельник, 20 июля, из военного госпиталя выпишут вторую, последнюю, группу добровольцев из 20 человек, которые испытывали вакцину НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Борисевич отметил, что ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы. Они займутся составлением итоговых отчетов, представлением результатов, а также подготовкой к государственной регистрации вакцинного препарата. На данный момент у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, компоненты вакцины профессор назвал безопасными и хорошо переносимыми человеком

На базе 48 ЦНИИ провели оценку безопасности, иммуногенности и защитной эффективности вакцины. В доклинических испытаниях участвовали крупные и мелкие животные. До этого на платформе были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома. За почти 80 лет своего существования институт разработал десятки вакцин, включая чумную, сибиреязвенную и оспенную.

Первая группа участников испытания была выписана из больницы 15 июля. Предположительно, вакцина может поступить на рынок в середине августа.