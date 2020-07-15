В Минобороны оценили безопасность и эффективность российской вакцины от COVID-19

Данные исследований отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны и Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, позволяют говорить о ее безопасности и хорошей переносимости. Такую оценку дали в министерстве, передает РИА Новости.

В пресс-службе ведомстве сообщили, что на протяжении 28 дней врачи следили за состоянием добровольцев, участвовавших в испытании нового препарата. Все это время показатели их жизненно важных функций сохранялись в пределах нормы. Жалоб на здоровье у людей не было, не зарегистрировано серьезных нежелательных явлений, осложнений или побочных реакций.

«Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины», — отметили в Минобороны.

На 42 день после первой прививки добровольцы еще на один день вернутся в госпиталь и пройдут итоговые медосмотра и диагностику.

Ранее сообщалось, что первая группа участников испытания выписана из больницы. Предположительно, вакцина может поступить на рынок в середине августа.