Минздрав рассказал об особых условиях выпуска вакцины от коронавируса

Минздрав готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости в среду, 22 июля.

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Мурашко отметил, что при выпуске вакцины планируется использовать «электронные ресурсы наблюдения за пациентами, получившими этот лекарственный препарат». Параллельно с этим ученые будут собирать данные об эффективности, безопасности и других параметрах препарата.

Вместе с тем ранее глава Минздрава отметил, что российская вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний уже доказала свою эффективность и безопасность. Мурашко добавил, что регистрационное удостоверение российская вакцина от коронавируса может получить уже в первой декаде августа.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, два препарата находятся на финальной стадии испытаний. Глава правительства также выразил надежду на то, что страна получит надежную вакцину осенью.

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