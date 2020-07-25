В Минздраве рассказали о темпах распространения коронавируса осенью

Значительного подъема заболеваемости коронавирусом в России в осенний период не ожидается. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

По словам Чуланова, такого подъема, как наблюдался ранее, скорее всего, не будет. Тем не менее он подчеркнул, что определенный рост заболеваемости возможен из-за формирования осенью новых коллективов, в том числе в школах, институтах и на работе.

Пресс-служба Министерства здравоохранения отмечает, что Россия только начала выходить из пандемии, и в ряде регионов ситуация все еще напряженная.

Ранее Чуланов оценил вероятность повторного заражения коронавирусом. По его словам, повторное заражение коронавирусом бывает редко и связано с индивидуальными особенностями пациента. Он также добавил, что вакцины будут эффективно защищать организм от заражения.