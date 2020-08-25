Минздрав отреагировал на повторное заражение главы Тувы коронавирусом

Никаких данных о том, что глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом повторно, пока нет. Так на информацию отреагировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«У нас нет данных, что подтверждено повторное заболевание», — заявил глава Минздрава.

Шолбан Кара-оол сообщил о повторном заражении 24 августа. В первый раз о его заражении стало известно 25 мая, о выздоровлении — 4 июня. Глава республики рассказал, что во второй раз болезнь протекает иначе и он ощущает сильные головные боли. Как сообщал «Интерфакс», его направили на обследование в Москву. Столичные врачи оценили его состояние как стабильное и удовлетворительное, высокую температуру объяснили вирусной интоксикацией.

Ранее 25 августа главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вероятность повторно заразиться коронавирусом есть, но это происходит крайне редко. По его словам, повторное заражение зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы человека, и если у переболевшего ослабленный иммунитет, организм может вырабатывать недостаточное количество антител.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса. Ранее в России запустили официальный сайт препарата. На нем указана общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

С начала пандемии в России зафиксировали 966 189 случаев заражения коронавирусом. Умерли 16 568 человек, выздоровели 779 747.