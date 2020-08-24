Глава российского региона сообщил о повторном заражении коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что повторно заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я опять здесь, в инфекционной больнице, и опять COVID-19, второй раз заболел. Но, как и в первый раз, я к нему с презрением отношусь. Знаю, что эта болезнь смертельно опасная, но к ней надо относиться с презрением, тогда и будет шанс выжить», — заявил Кара-оол.

Он рассказал, что во второй раз болезнь протекает иначе и он ощущает очень сильные головные боли. Руководитель региона сказал, что не намерен часто публиковать информацию о своем состоянии, будучи руководителем штаба по борьбе с коронавирусом, потому что это «не добавит оптимизма».

В первый раз Кара-оол сообщил о заражении 25 мая. На тот момент в больнице кроме него были председатель администрации Танды, Улуг-Хема и еще несколько чиновников. По его словам, они понимали, что рискуют заболеть, но было необходимо работать.

По данным на 24 августа, в Туве выявлено 6658 случаев коронавируса, выздоровело 5932 человека, умерли 60. Всего в России с начала пандемии выявлено 961 493 случая коронавируса, выздоровели 773 095 человек, умерли 16 448.