Предсказан срок снижения смертности россиян с коронавирусом до нуля

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в России может снизиться до нуля к середине осени. Такой прогноз агентству

РИА Новости дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он пояснил, что в регионах России идет медленный спад заболеваемости из-за нестрогих мер изоляции. С другой стороны, по мнению Тавадяна, именно слабые ограничительные меры позволят России избежать второй волны COVID-19, которая наблюдается в Европе. «Даже если в России случится повторная вспышка инфекции, что, судя по нынешней динамике, маловероятно, то не будет летальных исходов такого масштаба, как в марте-апреле», — отметил аналитик.

Тавадян также рассказал, что всего 12 регионов России остались в «красной» зоне по COVID-19, где еще возможен рост уровня заболеваемости. Это Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская и Еврейская автономная области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Крым и Алтайский край.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.