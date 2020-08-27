Роспотребнадзор назвал рискующих повторно заразиться коронавирусом пациентов

Повторно заразиться коронавирусом рискуют люди, которых поражают сразу два штамма. Такую категорию пациентов назвали в Росспотребнадзоре, передает агентство «Москва».

Там объяснили, что иммунитет вырабатывается к одному штамму, но повторно заболеть можно заразившись другой его версией. Аналогичная ситуация наблюдается с сезонным гриппом. В пресс-службе уточнили, что специалисты пока могут лишь предполагать такие причины повторного заражения. По данным агентства, так в ведомстве отреагировали на информацию о регистрации в Гонконге первого и пока единственного случая повторного заражения коронавирусом.

24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом, первый раз это произошло в мае. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пока нет подтверждений повторного заражения главы региона. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сказал, что вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но это происходит очень редко и зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы человека.

Ранее министр здравоохранения России сообщил, что российская вакцина начала поступать в гражданский оборот в стране, его начали направлять в больницы в рамках третьей фазы исследования. Президент Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор», сейчас проходят ее испытания. О регистрации в России первой в мире вакцины Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». 15 августа было запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. В России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.