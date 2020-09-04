В России объявили о международном признании вакцины «Спутник V»

Ведущий медицинский журнал The Lancet сделал публикацию об итогах двух этапов клинического исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», что говорит о международном признании препарата. Об этом заявили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

В РФПИ добавили, что публикация подтверждает высокую безопасность и эффективность российского препарата.

В публикации сказано, что у вакцины хорошие показатели безопасности и она вызвала активный гуморальный и иммунный ответ организмов участников испытаний. Однако препарату нужны дальнейшие исследования для подтверждения его эффективности в предотвращении заражения COVID-19.

Представители зарубежных стран критиковали российский препарат. Так, помощница президента США Келлиан Конуэй заявила, что российское средство отстает от американских разработок и прошло слишком мало испытаний, указав, что американские стандарты намного жестче. В безопасности «Спутник V» усомнился главный инфекционист США Энтони Фаучи — по его словам, применение препарата, который не прошел необходимые испытания, может навредить большому числу людей.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что такое негативное отношение к «Спутник V» может быть связано с политической обстановкой в мире, а российский подход со временем докажет свою эффективность. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, объяснил зарубежную критику страхом конкуренции и счел ее безосновательной.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Вакцинация в Москве стартует 5 сентября.

Российский лидер также объявил, что вторая вакцина от центра «Вектор» появится в сентябре. 1 сентября из стационара выписали первых добровольцев, участвующих в ее испытании, все они чувствуют себя хорошо, у них выработались антитела. Предполагается, что данная вакцина обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон, но точные выводы можно будет сделать только после завершения исследований.