Собянин рассказал Путину о самочувствии после прививки от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным рассказал, что сделал прививку от коронавируса и сообщил о своем самочувствии. Об этом пишет ТАСС в пятницу, 4 сентября.

«Я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», — сказал он.

Ощущения после введения вакцины градоначальник сравнил с ощущениями после прививки от гриппа. По его словам, он практически не почувствовал никаких последствий, кроме небольшой головной боли, «какой-то тяжести полдня».

Объясняя свое решение привиться, Собянин сказал, что иначе ему было бы сложно агитировать за российскую вакцину. «Сегодня, по опросам, не более половины, может, менее половины, около половины россиян вообще сомневаются в том, что нужно — не нужно вакцину делать, она вообще доработана или нет», — отметил он.

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса Путин объявил 11 августа. Позже стало известно, что «Спутник V» уже испытала одна из дочерей президента. В Москве планируется начать вакцинацию с 5 сентября.