Названа цена российского лекарства от коронавируса

Упаковка нового российского препарата от коронавируса «Арепливир» в рознице будет продаваться по цене от 12 320 рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

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В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 миллиграммов, уточнил он. Ранее компания сообщила, что препарат может появиться в аптеках уже с 21 сентября. Лекарство отпускается по рецепту, его рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусом. Осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено, отметил Младенцев.

«Промомед» ведет переговоры об экспорте препарата, в том числе в страны Латинской Америки, Африки и СНГ, включая Казахстан и Узбекистан. Минздрав одобрил «Арепливир» 25 июня. Его международное непатентованное название — «Фавипиравир», ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола.

В июле сообщалось, что «Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность (более 90 процентов) в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.