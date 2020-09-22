Путин предложил сотрудникам ООН российскую вакцину от коронавируса бесплатно

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно. Текст его выступления опубликован на сайте Кремля во вторник, 22 сентября.

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину... Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», — сказал Путин.

Также в ходе своего выступления президент призвал сохранить за ядерными державами право вето в Совбезе, предложил создать «зеленые коридоры» в связи с пандемией и отказаться от санкций.