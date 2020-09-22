ООН рекомендовала Украине начать амнистию из-за коронавируса

На Украине в учреждениях отбывания наказания уже обнаружили 120 инфицированных коронавирусом заключенных, один человек умер. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, передает «112 Украина».

В связи с этим в ООН рекомендовали украинским властям начать амнистию некоторых категорий осужденных для снижения риска распространения коронавируса в местах лишения свободы. В таких учреждениях проводят мало тестирований, считают эксперты миссии.

Они рекомендовали принять закон, чтобы на свободу вышли некоторые категории особо уязвимых заключенных. «Миссия призывает принять меры, чтобы уменьшить тюремное население путем принятия законопроекта об амнистии, и следует выносить больше приговоров, которые не предусматривают заключения», — сказала Богнер.

Она добавила, что к заключенным и в места лишения свободы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) представителей миссии не пускают.

21 сентября Украина вышла на второе место среди стран Европы по суточному приросту жертв коронавируса. Президент Владимир Зеленский обвинил в ухудшении ситуации с коронавирусом в стране чиновников.

Ранее правительство приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам, начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въехать на территорию Украины в период действия ограничений имеют отдельные категории лиц.

Общее число заразившихся на Украине составило 178 353 человека, из них 78 184 — выздоровели. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заболевания COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч.