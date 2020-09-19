На Украине выросло число заразившихся коронавирусом

На Украине возросло число заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом в субботу, 19 сентября, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения пандемии Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

За последние сутки лабораторно подтверждено 3240 случаев заражения. Умерли 48 пациентов с COVID-19, вылечились — 1924. При этом 18 сентября сообщалось о 3228 новых зараженных, 68 умерших и 1573 выздоровевших.

Накануне, 18 сентября, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал виновных в ухудшении ситуации с заражаемостью коронавирусом в стране. По его словам, изначально у Украины был лучший показатель в Европе по заболеваемости COVID-19. Однако потом некоторые чиновники «из-за политических игр и подготовки к местным выборам» захотели смягчения карантина и начали «воевать на словах» с центральной властью из-за того, что она якобы «закручивает гайки». В итоге заболеваемость выросла, заявил Зеленский.

Ранее правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам, начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въехать на территорию Украины в период действия ограничений имеют отдельные категории лиц.