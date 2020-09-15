Зеленский поручил создать центр для производства вакцин на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать центр по производству отечественных вакцин. Соответствующую задачу он поставил в ходе совещания по вопросам развития системы биологической безопасности страны, сообщается на сайте офиса главы государства.

Украинский лидер счел необходимым содать центр для координации сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны, что позволит обеспечить условия для производства вакцин.

«В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозам для государства», — отмечает пресс-служба офиса главы государства.

Ранее Зеленский заявил, что страна готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана. «Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году», — говорил президент.

8 сентября Украина решила отказаться от разработанной в России вакцины от коронавируса в пользу производителей из Евросоюза и США. До этого украинский лидер говорил о невозможности создать в стране вакцину от коронавируса. По его словам, в стране есть гениальные медики и ученые, но оборудования и медицинской науки нет.