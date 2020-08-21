Зеленский заявил о невозможности создать на Украине вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности создать в стране вакцину от коронавируса, передает «Интерфакс — Украина».

По его словам, в стране есть гениальные медики и ученые, но оборудования и медицинской науки нет. «Ничего не было совсем, лабораторий никаких не было, производства вакцин. Скажу вам откровенно, сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить», — рассказал Зеленский журналистам во время рабочего визита в Николаевскую область.

Минздрав уже начал переговоры со странами-разработчиками вакцины от коронавируса. «Если нам удастся взять вакцину у той или иной страны, мы готовы ее массово производить, помогая другим странам и в первую очередь помогая украинцам», — пообещал Зеленский.

При этом на Украине планируется создать исследовательский центр, который будет специализироваться на разработке вакцин. Но на это нужно время, сказал президент.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко раскритиковал российскую вакцину от коронавируса и заявил, что она еще не прошла третью фазу клинических испытаний. Он отметил, что и Всемирная организация здравоохранения, и Ассоциация клинических исследовательских организаций «безуспешно посоветовали Минздраву России воздержаться от регистрации вакцины».

Вместе с тем президент Молдавии Игорь Додон захотел испытать российскую вакцину на себе. «Когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе», — заявил Додон.

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