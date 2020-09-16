91-летний лидер украинских раскольников вылечился от коронавируса

Почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет вылечился от коронавируса. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает «Интерфакс — Украина».

«Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен», — заявили в пресс-службе УПЦ КП.

91-летний лидер раскольников вышел из больницы, находится в своей резиденции и намерен продолжить трудиться на благо церкви.

О том, что у Филарета диагностировали коронавирус, стало известно 4 сентября. В марте он назвал пандемию коронавируса карой за однополые браки.

В декабре 2018 года на объединительном соборе в Киеве была создана ПЦУ. В нее вошли представители неканонических Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и УПЦ КП, возглавляемой Филаретом. В январе 2019 года вселенский патриарх вручил новой церкви томос об автокефалии, однако уже летом Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП.