Лидер украинских раскольников заразился коронавирусом

Почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), вновь ставший лидером раскольников, Филарет (Денисенко) заразился коронавирусом. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, передает Vesti.ua.
Филарета госпитализировали, заявил Мосийчук.
В конце марта почетный патриарх ПЦУ заявил, что причиной пандемии коронавируса стали однополые браки.
ПЦУ была создана на объединительном соборе в декабре 2018 года, в январе 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. В ПЦУ вошли представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако уже летом 2019 года
Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП.