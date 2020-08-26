Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса

Правительство Украины закрыло границу на въезд для иностранцев. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает «РБК-Украина».

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения начнут действовать с полуночи субботы, 29 августа. Их ввели на месяц, до 28 сентября, однако есть исключения. В частности, попасть на территорию Украины смогут иностранные граждане с видом на жительство, студенты вузов страны, путешественники, следующие транзитом и выезжающие в третью страну в течение двух дней, а также представители международных миссий и гости диппредставительств.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс-Украина», на Украине продлили так называемый режим адаптивного каратина на два месяца, до 31 октября. Запрещена работа развлекательных заведений и ресторанов, организующих подобные программы, а также концертная деятельность. Исключение сделано для тех учреждений и работников культуры, для которых концертная деятельность это основная работа.

Органы местного самоуправления по-прежнему смогут отслеживать нарушителей режима изоляции с помощью специального приложения.

Принятые меры связаны с резким ростом суточной заболеваемости COVID-2019 на Украине, который отмечен еще две недели назад. По данным на сайте Минздрава страны, за последние сутки зафиксировано 1670 новых случаев инфицирования, по данным на утро 26 августа поступило 1995 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в стране подтвердилось более 110 тысяч случаев COVID-2019, 2,3 тысяч пациентов скончались, выздоровели 53,4 тысячи.