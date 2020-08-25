Украинские бизнесмены вышли на протест против ужесточения карантина

В украинском городе Черновцы несколько сотен местных предпринимателей, фотографов, музыкантов и представителей ресторанного бизнеса вышли на акцию протеста под названием «Голодный карантин», передает УНИАН.

Участники пикета возмущены тем, что Черновцы попали в «красную» карантинную зону и в городе будут ужесточены ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Они касаются общепита, вещевых рынков, образовательных учреждений.

Бизнесмены держат плакаты «Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?», «Кто будет платить коммунальные услуги?» и так далее. «Мы собрались, чтобы защитить наше конституционное право на труд. Мы должны показать свои решительные действия — мы будем защищаться», — заявил один из участников акции.

22 августа Украина побила рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 2328 человек. Всего с начала пандемии в стране были зафиксированы более 108 тысяч инфицированных, умерли 2318 пациентов, вылечились свыше 52 тысяч.