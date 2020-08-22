Украина побила рекорд по заражениям коронавирусом

Украина побила рекорд по числу выявленных случаев заражения коровирусом за сутки. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), за последние сутки в стране выявлено 2328 зараженных коронавирусом, 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли.

Предыдущий антирекорд был установлен в пятницу, 21 августа. Тогда за сутки COVID-19 заразились 2106 человек. Днем ранее сообщалось о 1967 заболевших.

Общее число заразившихся на Украине составило 102 971, выздоровевших — 51 735, с начала пандемии скончались 2244 человека с коронавирусом.