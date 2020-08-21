Сын Зеленского перенес коронавирус

Семилетний сын президента Украины Владимира Зеленского перенес коронавирус. Об этом украинский лидер рассказал на брифинге в Николаеве, передает «112.ua».

По словам Зеленского, болезнь протекала в легкой форме, несколько дней у мальчика была высокая температура. «Дети переносят это более-менее нормально», — отметил президент Украины и попросил всех быть осторожными. Он также добавил, что сейчас украинцы перестали соблюдать необходимые меры предосторожности.

В июне коронавирусом заразилась супруга Зеленского Елена. Она находилась под наблюдением врачей с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. Состояние Зеленской оценивалось как стабильное.

ПЦР-тесты на коронавирус Владимира Зеленского показывали отрицательный результат. При этом он заявлял, что хочет заразиться и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.