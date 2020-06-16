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Жену Зеленского госпитализировали с коронавирусом

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Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену госпитализировали в одну из больниц Киева. Об этом пишет «Страна.ua».

На прошлой неделе у нее лабораторно подтвердили коронавирус. Супруга Зеленского находится под наблюдением врачей с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. Ее состояние оценивается как стабильное.

Проведенные накануне очередные ПЦР-тесты на коронавирус Владимира Зеленского и его детей показали отрицательный результат.

16 июня на Украине зафиксировали 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, 11 пациентов из числа ранее заразившихся умерли, 275 выздоровели. С начала пандемии COVID-19 выявили у 32 476 человек, 912 скончались.

Ранее украинский лидер рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции. По словам Зеленского, украинцы бы тогда поняли, что коронавирус — «это страшно», но «это не чума».

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