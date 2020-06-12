Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у жены

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы из-за положительного теста на коронавирус у его супруги Елены. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Согласно Конституции Украины, украинский лидер не может передать кому-то свои полномочия, но состояние здоровья Зеленского позволяют ему выполнять служебные обязательства. Президента страны, указывается на сайте, будут ежедневно тестировать на коронавирус, все совещания будут проводиться в онлайн-режиме, очные встречи на ближайшие дни исключаются.

Зеленский также временно не будет участвовать в массовых мероприятиях, его поездки за пределы Киева отменяются, круг лиц сужается до охраны и ближайших помощников. «Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Зеленская чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, ее изолировали от других членов семьи. В офисе главы государства отметили, что первая леди во время официальных встреч всегда придерживалась правил карантина и рекомендаций ВОЗ. Результаты предыдущего теста, сделанные в начале июня, были отрицательные.

Ее муж Владимир Зеленский отмечал, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.

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