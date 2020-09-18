Зеленский назвал виновных в ухудшении ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал виновных в ухудшении ситуации с заражаемостью коронавирусом в стране, передает УНИАН.

По его словам, изначально у Украины был лучший показатель в Европе по заболеваемости COVID-19. Первую волну пандемии удалось сбить карантинными мерами.

Однако отдельные представители местной власти «из-за политических игр и подготовки к местным выборам» захотели смягчения карантина и начали «воевать на словах» с центральной властью из-за того, что она якобы «закручивает гайки». В итоге заболеваемость выросла, заявил президент.

«Я считаю, что если бы не местные выборы, то заболеваемость у нас была бы меньше, — отметил Зеленский. — Всегда люди ориентируются на лидера».

По словам президента, когда руководство города заявляет, что ничего страшного нет и можно устраивать мероприятия на 20-30 тысяч человек, «люди видят, ориентируются и могут себя так вести». «Ответственность на таком руководстве», — подчеркнул Зеленский.

17 сентября Украина побила очередной рекорд по заражениям коронавирусом: за сутки было лабораторно подтверждено 3584 новых случая.