Украина побила рекорд по умершим от коронавируса

На Украине, где за минувшие сутки лабораторно подтверждено 2430 случаев заражения коронавирусом, установлен рекорд по числу пациентов с COVID-19, умерших за день. Об этом говорится на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

За сутки в стране умерли 54 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 2710. Предыдущий антирекорд по смертям был установлен в среду, 2 сентября: сообщалось о 51 умершем за сутки, 1 сентября зафиксировали 48 летальных случаев.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (301), Тернопольской (242), Львовской (209) областях, а также в Киеве (280).

Ранее правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений имеют отдельные категории лиц.

Общее число заразившихся на Украине составило 128 228 человек. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч.