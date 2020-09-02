На Украине выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки — 2495 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии, передает «Интерфакс — Украина».

Больше всего новых случаев инфекции обнаружено в Киеве — 332. Далее идут Харьковская (302), Львовская, Одесская (по 204) и Тернопольская области (201).

Выздоровели за последние сутки 1015 пациентов, скончался 51 человек. Прежний рекорд по зараженным коронавирусом был поставлен 29 августа — 2481 человек.

Всего с начала пандемии на Украине выявили более 125 тысяч инфицированных коронавирусом, из них вылечились свыше 58 тысяч, умерли 2656 человек.

Ранее в Харьковской области полиция обнаружила подпольное производство тест-систем на коронавирус. Трое мужчин организовали производство наборов для забора биологического материала, транспортировки и проведения ПЦР-исследования.