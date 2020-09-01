На Украине обнаружили подпольное производство тестов на коронавирус

Правоохранительные органы Украины обнаружили подпольное производство тест-систем на коронавирус. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора Украины.

По сведениям полиции, трое мужчин в Харьковской области организовали производство наборов для забора биологического материала, транспортировки и проведения ПЦР-исследования.

Всего за 2020 год правонарушители реализовали через подконтрольную сеть предпринимателей около 850 тысяч тестов сомнительного качества на общую сумму в 871 тысячу долларов. При обыске на складе также были изъяты 200 тысяч готовых для продажи наборов.

Ранее правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь отдельные категории лиц.