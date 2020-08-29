Украина побила рекорд по заражениям коронавирусом

Украина побила рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на своем сайте.

По данным ведомства, за последние сутки в стране выявлен 2481 лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом, 1055 человек выздоровели, 41 ранее заболевший умер.

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Больше всего зараженных (265) выявлено в Киеве, 247 случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области, 227 — в Тернопольской. Больше всего летальных случаев за сутки произошло в Киеве — здесь от COVID-19 умерли шесть человек, еще по пять смертей зафиксировано во Львовской и Закарпатской областях.

Предыдущий антирекорд был установлен в пятницу, 28 августа. Тогда за сутки COVID-19 заразились 2438 человек.

Ранее правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь отдельные категории лиц.

Общее число заразившихся на Украине составило 116 978, выздоровевших — 56 138, с начала пандемии скончались 2492 человека с коронавирусом. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения COVID-19 в достигнет 360 тысяч.