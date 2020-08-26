Стало известно о состоянии зараженной коронавирусом Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заразившаяся коронавирусом, получает интенсивный курс терапии. О тяжелом состоянии политика стало известно из расследования журналистов издания «Страна.ua».

Тимошенко с высокой температурой какое-то время находилась не в больнице, а дома.

Депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Вадим Ивченко подчеркнул, что состояние политика критическое. Однако он опроверг информацию о том, что Тимошенко подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Последний раз Тимошенко появлялась на публике в 8 августа. Тогда она анонсировала старт предвыборной кампании накануне местных выборов.

О том, что Тимошенко и ее родные заразились коронавирусом, стало известно 23 августа.

По последним данным, с начала пандемии на Украине зафиксировано более 108 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли 2318 пациентов, вылечились свыше 52 тысяч.