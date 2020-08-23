Стало известно о тяжелом состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко

Состояние лидера украинской партии «Батькивщина», депутата Верховной Рады Юлии Тимошенко оценивается как тяжелое. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — написала она.

О том, что Тимошенко и несколько членов ее семьи заразились коронавирусом, стало известно ранее 23 августа. Также инфицированы дочь политика Евгения и зять Артур Чечеткин.

По данным Минздрава Украины, за последние сутки в стране выявлено 1987 фактов заражения. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Днем ранее, 22 августа, был побит рекорд по заболеваемости COVID-19.