Белорусам оставили возможность попасть на Украину несмотря на закрытие границ

Гражданам Белоруссии оставили возможность попасть на Украину, несмотря на закрытие границ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба подчеркнул, что преференциальный режим будет действовать для тех, кто пострадал от политических репрессий или же решил покинуть Белоруссию из-за последствий кризиса.

Ранее правительство Украины закрыло границу на въезд для иностранцев. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса. Попасть на территорию Украины смогут только иностранные граждане с видом на жительство, студенты вузов страны, путешественники, следующие транзитом и выезжающие в третью страну в течение двух дней, а также представители международных миссий и гости диппредставительств.

Принятые меры связаны с резким ростом суточной заболеваемости COVID-2019 на Украине, который отмечен еще две недели назад. По данным Минздрава страны, за последние сутки зафиксировано 1974 новых случая инфицирования. Всего с начала эпидемии в стране подтвердилось более 110 тысяч случаев COVID-2019, 2,3 тысячи пациентов скончались, выздоровели — 53,4 тысячи.