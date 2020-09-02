Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии

Заразившаяся коронавирусом лидер парламентской фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко рассказала о своем состоянии. Она написала об этом на своей странице в Facebook.

По словам политика, две недели борьбы с болезнью «изменили ощущение реальности».

«Кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — написала она. Тимошенко поблагодарила врачей, которые ее лечили, и всех, кто помогал и поддерживал.

О том, что Тимошенко и несколько членов ее семьи заразились коронавирусом, стало известно 23 августа. Также инфицированы дочь политика Евгения и зять Артур Чечеткин.

По последним данным, с начала пандемии на Украине зафиксировано более 125 тысяч инфицированных коронавирусом. За последние сутки заболело 2656 человек.