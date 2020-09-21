Украина стала второй в Европе по смертности от коронавируса

Украина вышла на второе место среди стран Европы по суточному приросту жертв коронавируса. Об этом сообщает портал «Українські Новини».

Так, за минувшие сутки от коронавируса скончались 26 украинцев, доведя общее количество летальных случаев до 3 583.

На первом месте Россия, где на протяжении воскресенья от коронавируса умер 71 человек, на третьем — Румыния, где от инфекции скончались 23 жителя.

18 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал виновных в ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, изначально у Украины был лучший показатель в Европе по заболеваемости COVID-19. Однако потом некоторые чиновники «из-за политических игр и подготовки к местным выборам» захотели смягчения карантина и начали «воевать на словах» с центральной властью из-за того, что она якобы «закручивает гайки». В итоге заболеваемость выросла, заявил Зеленский.

Ранее правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам, начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въехать на территорию Украины в период действия ограничений имеют отдельные категории лиц.

Общее число заразившихся на Украине составило 178 353 человека, из них 78 184 — выздоровели. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заболевания COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч.