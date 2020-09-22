ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Организация Объединенных Наций (ООН) поблагодарила президента России Владимира Путина за предложение предоставить ее сотрудникам вакцину от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В ООН предложение российского главы назвали щедрым и пообещали, что медицинская служба организации изучит его.

В ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН Владимир Путин предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно. «Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», — сказал российский глава.

75-я сессия Генассамблеи ООН открылась 15 сентября в Нью-Йорке. В связи с пандемией коронавируса ее участники не смогли встретиться лично, а записали видеообращение от своих стран.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а позже начнется массовая вакцинация россиян. Параллельно с пострегистрационными испытаниями этого препарата также ведутся клинические исследования другой российской вакцины, разработанной центром «Вектор».