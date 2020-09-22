Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на 75-ой сессии Генассамбли ООН заявил о роли Устава организации как основного источника международного права. Текст его выступления опубликован на сайте Кремля во вторник, 22 сентября.

«В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества (...) позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права», — сказал российский лидер.

Также в ходе своего выступления президент призвал сохранить за ядерными державами право вето в Совбезе, предложил создать «зеленые коридоры» в связи с пандемией и отказаться от санкций.

75-я сессия Генассамблеи ООН открылась 15 сентября в Нью-Йорке. В связи с пандемией коронавируса ее участники не смогли встретиться лично, а записали видеообращение от своих стран.