Канцлер Германии Ангела Меркель призвала реформировать ООН для дальнейшего развития. Об этом она заявила на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по случаю 75-летия организации, передает ТАСС.

Меркель подчеркнула, что ФРГ готова брать на себя ответственность и участвовать в этом процессе. «Глобальные проблемы требуют согласия и сотрудничества, несмотря на национальные границы», — заявила она, напомнив о ситуации с коронавирусом.

При этом она заметила, что слишком часто Совет Безопасности ООН оказывается «заблокирован», когда необходимо принять важные решения. «ООН должна развиваться дальше, чтобы иметь возможность ответить на глобальные вызовы XXI века», — заключила она.

Ранее страны ООН признались, что реакция на эпидемию коронавируса оказалась запоздалой: массовая вспышка болезни застала их врасплох. Как говорится в Декларации Генассамблеи, принятой на торжественном заседании в честь 75-летнего юбилея организации, вирус стал тревожным звонком, послужившим свидетельством того, что необходимо лучше готовиться не только к кризисам в области здравоохранения, но и к другим проблемным и кризисным ситуациям.

Выступления на Генассамблее проходят в видеоформате в связи с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.