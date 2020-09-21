Страны ООН сознались в запоздалой реакции на коронавирус

Реакция стран Генеральной ассамблеи ООН на эпидемию коронавируса оказалась запоздалой: массовая вспышка болезни застала их врасплох. Об этом говорится в Декларации Генассамблеи, принятой на торжественном заседании в честь 75-летнего юбилея организации, сообщает ТАСС.

«Она стала тревожным звонком, послужившим свидетельством того, что нам необходимо лучше готовиться не только к кризисам в области здравоохранения, но и к другим проблемным и кризисным ситуациям», — сказано в документе по поводу пандемии.

Там же говорится, что странам необходимо совершенствовать разработки и производство в сфере медицины, а также «укреплять международное сотрудничество, повышать согласованность действий и усиливать солидарность». Отдельно в Декларации, принятой единогласно без процедуры голосования, выражается благодарность медицинским работникам.

16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля. По его словам, на данный момент пандемия является «угрозой номер один» для глобальной безопасности, и скоро человечество преодолеет рубеж в миллион умерших в результате распространения вируса.

По данным на 21 сентября, за все время пандемии коронавирусом заразились 31,1 миллиона человек. Из них 961,5 тысячи скончались, 21,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных приходятся на США, Индию, Бразилию, Россию и Перу.