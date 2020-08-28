Туркмения поделится с ООН опытом борьбы с коронавирусом

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что страна поделится с миром своим опытом противодействия коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в своем Telegram-канале агентство Sputnik.

Бердымухамедов выступит с докладом на генассамблее ООН. На заседании правительства он в очередной раз подчеркнул, что все принятые Туркменией меры были эффективны и приняты своевременно.

7 июля сообщалось, что миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Туркмению с целью помочь властям предотвратить вспышку коронавируса в стране. Основной целью визита экспертов стали консультации со специалистами системы здравоохранения.

В Туркмении, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. В конце марта сообщалось, что туркменские власти запретили журналистам употреблять слово «коронавирус» в публикациях. Его исключили из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места. В стране введен масочный режим и ограничения на работу предприятий.