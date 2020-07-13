В запретившей слово «коронавирус» Туркмении ввели масочный режим

Жителей Туркмении, запретившей слово «коронавирус», обязали носить медицинские маски в публичных местах. О введени масочного режима для противодействия распространению инфекции сообщает Turkmen.news.

В Ашхабаде на карантин закрылись крупнейший торгово-развлекательный центр «Беркарар» и рынок «Толкучка». По городу ездят патрульные машины, из которых по громкой связи гражданам объявляют о необходимости носить маски.

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Маски и антисептические средства стали дефицитным товаром во многих регионах Туркмении, сообщают источники. Приобрести средства индивидуальной защиты можно у сотрудников полиции. Кроме того, пошивом многоразовых масок занялись швеи-надомницы.

7 июля сообщалось, что миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Туркмению с целью помочь властям предотвратить вспышку коронавируса в стране. Основной целью визита экспертов стали консультации со специалистами системы здравоохранения.

В Туркмении, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. В конце марта появилась информация о том, что туркменские власти запретили журналистам употреблять слово «коронавирус» в публикациях. Его исключили из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.

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