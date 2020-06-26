Туркмения решила создать мессенджер для распространения «достоверной информации»

Туркмения решила создать свой мессенджер. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает «Радио Азатлык».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании заявил о необходимости разработать «современную национальную систему обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации».

Он также поручил туркменским СМИ зарегистрироваться в популярных соцсетях, чтобы доносить мировому сообществу информацию об успехах, «достигаемых во всех секторах национальной экономики». Речь, в частности, идет о строительстве промышленных комплексов, проектах в области транспорта и ТЭК.

В конце марта сообщалось, что власти Туркмении запретили журналистам употреблять слово «коронавирус» в публикациях. Его исключили из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.

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