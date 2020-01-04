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Президент Туркмении несколько часов пел и работал диджеем на новогоднем шоу

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Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в качестве диджея на новогоднем шоу, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Во время «корпоративного вечера» глава государства встал за диджейский пульт, исполнил несколько песен, cпел вместе с туркменскими исполнителями и подыграл им на музыкальных инструментах. В интернете опубликовано видео, которое длится около часа.

Между тем «Радио Азатлык» сообщает, что Бердымухамедов пел и работал диджеем несколько часов в новогоднюю ночь. На вечеринке присутствовали ведущие политики и артисты республики, которые восхваляли Аркадага («Покровителя»). Все представление транслировало государственное телевидение.

Ранее Бердымухамедов выступил на коне в цирке, записал с внуком новую аранжировку советского хита «Каракум» и прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка.

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