Президент Туркмении несколько часов пел и работал диджеем на новогоднем шоу

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в качестве диджея на новогоднем шоу, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Во время «корпоративного вечера» глава государства встал за диджейский пульт, исполнил несколько песен, cпел вместе с туркменскими исполнителями и подыграл им на музыкальных инструментах. В интернете опубликовано видео, которое длится около часа.

Между тем «Радио Азатлык» сообщает, что Бердымухамедов пел и работал диджеем несколько часов в новогоднюю ночь. На вечеринке присутствовали ведущие политики и артисты республики, которые восхваляли Аркадага («Покровителя»). Все представление транслировало государственное телевидение.

Ранее Бердымухамедов выступил на коне в цирке, записал с внуком новую аранжировку советского хита «Каракум» и прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!