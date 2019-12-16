Президент Туркмении исполнил новую версию советского хита «Каракум»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и его внук Керим провели время в студии звукозаписи, где исполнили советский хит «Каракум» в новой аранжировке. Семиминутный сюжет о музыкальном досуге туркменского лидера показали в эфире телеканала Atlyn Asyr, запись которого доступна на YouTube.

На видео Керим Бердымухамедов работает за пультом звукозаписи, меняя звук и ритмический рисунок композиции, а глава государства, помахивая в такт рукой и наигрывая на гитаре, дает внуку советы, например, рекомендует ему опираться в своем творчестве на музыкальные традиции туркменского народа. После исполнения новой версии советской песни дед и внук обмениваются поздравительными жестами.

Материалы по теме Туркменский Рэмбо Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет

Ранее Бердымухамедов уже исполнял песню «Каракум» советской группы «Круг». Запись видео, которое было продемонстрировано «женщинам в подарок к 8 Марта», появилось в сети весной 2018 года. Позже стало известно, что Бердымухамедов исполнил песню еще на новогоднем банкете.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркмению с конца 2006 года. Он известен своими необычными увлечениями — в течение 13 лет, что он находится у власти, глава государства написал более 50 изданных в Туркмении книг, играл на гитаре и пианино, участвовал в скачках, дрифтовал на автомобиле и даже читал рэп.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!