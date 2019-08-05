Президент Туркмении добрался до «Врат ада» и опроверг слухи о смерти

Государственное телевидение Туркмении выпустило сюжет про отпуск президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Ролик опубликован на YouTube.

В нем туркменский лидер катается на лошади и велосипеде, а также проводит заезд на внедорожнике в районе «Врат ада», газового кратера в пустыне Каракум.

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Кроме того, вместе с членами правительства он провел инспекцию строящегося бассейна и позанимался вместе с ними в тренажерном зале. Также Бердымухамедов послушал трек своего внука Керима под названием «Живи, Туркменистан! Только вперед со скоростью коня!» и рассказал о том, что завершает работу над книгой «Туркменский алабай».

Ранее журналист Толкун Умаралиев обратил внимание на то, что многие детали репортажа от 24 июля, в котором туркменский президент появился впервые после слухов о его смерти, очень похожи на кадры передачи телеканала «Алтын Асыр», выпущенной 10 мая 2019 года.

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«Он, во-первых, одет одинаково, и это очень странно для президента Туркменистана, потому что мы знаем, что он очень сильно следит за своим имиджем. Я лично и мои коллеги никогда не видели, чтобы он когда-нибудь появлялся на публике в одной и той же одежде дважды», — отметил Умаралиев.

Также журналист обратил внимание на то, что складки на галстуке и рубашке в обоих репортажах лежат одинаково, аналогичным образом падают тень и солнце.

Первое сообщение о кончине Бердымухамедова появилось в ночь на 20 июля на YouTube. К этому моменту он не появлялся на публике уже 15 дней. Сообщение было сделано писателем Акмухамедом Вельсапаровым и вызвало большой ажиотаж в СМИ. На следующий день о смерти президента сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, однако в тот же день он принес извинения за ошибку. Он отметил, что информацию о смерти туркменского лидера опроверг тот же его источник, который сообщил об этом изначально.

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