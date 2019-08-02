Репортаж о «воскресшем» президенте Туркмении сочли подлогом

Телерепортаж с участием президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, продемонстрированный после появления слухов о его смерти, назвали подложным. Об этом сообщает радио «Азатлык».

Журналист Толкун Умаралиев обратил внимание на то, что многие детали репортажа от 24 июля очень похожи на кадры передачи телеканала «Алтын Асыр», выпущенной 10 мая 2019 года.

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«Он, во-первых, одет одинаково, и это очень странно для президента Туркменистана, потому что мы знаем, что он очень сильно следит за своим имиджем. Я лично и мои коллеги никогда не видели, чтобы он когда-нибудь появлялся на публике в одной и той же одежде дважды», — отметил Умаралиев.

Также журналист обратил внимание на то, что складки на галстуке и рубашке в обоих репортажах лежат одинаково, аналогичным образом падают тень и солнце.

«Утверждать нельзя, но есть очень большая вероятность, что это было снято в один день», — подытожил он.

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25 июля президент Туркмении впервые появился перед телекамерами после сообщений о своей смерти. На кадрах, которые показал телеканал Altyn Asyr, Бердымухамедов с указкой в руках рассматривает представленные ему инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Также пресс-служба главы республики сообщила, что в тот день Бердымухамедов по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения.

Первое сообщение о кончине Бердымухамедова появилось в ночь на 20 июля на YouTube. К этому моменту он не появлялся на публике уже 15 дней. Сообщение было сделано писателем Акмухамедом Вельсапаровым и вызвало большой ажиотаж в СМИ. На следующий день о смерти президента сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, однако в тот же день он принес извинения за ошибку. Он отметил, что информацию о смерти туркменского лидера опроверг тот же его источник, который сообщил об этом изначально.

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