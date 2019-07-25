Президент Туркменистана впервые появился на публике после слухов о своей смерти

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился перед телекамерами после сообщений о своей смерти. Об этом сообщает «Фергана».

На кадрах, опубликованных 24 июля на YouTube, туркменский лидер с указкой в руках рассматривает представленные ему инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Глава столичной администрации Шамухаммет Дурдылыев отчитался о подготовленных проектах Ашхабад-Сити, а президент высказал несколько замечаний об остановках пассажирского транспорта.

Также пресс-служба главы республики сообщила, что Бердымухамедов по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения.

Материалы по теме СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на публике в течение 10 дней перед отпуском

Первое сообщение о кончине президента появилось в ночь на 20 июля на YouTube, к этому моменту он не появлялся на публике уже 15 дней. Сообщение было сделано писателем Акмухамедом Вельсапаровым и вызвало большой ажиотаж в СМИ. На следующий день о смерти Бердымухамедова сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, однако в тот же день он принес извинения за ошибку. Он отметил, что информацию о смерти туркменского лидера опроверг тот же его источник, который сообщил об этом изначально.

15 июля туркменские СМИ сообщили об уходе президента в отпуск. В этот день по телевидению был показан репортаж о том, как Бердымухамедов пишет книгу и проводит время с семьей. Источник в политических кругах страны сообщил «Ленте.ру», что глава республики не появлялся на публике, поскольку уехал к больной матери в Германию.

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