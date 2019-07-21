Посольство Туркмении отреагировало на сообщения о смерти президента страны

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова являются абсолютной ложью. Об этом заявили в посольстве Туркменистана в Москве, передает ТАСС.

Ранее директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаев со ссылкой на источники в Ашхабе сообщил о смерти Гурбангулы Бердымухамедова. «Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — сказал Рубаев.

YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на корреспондентов в Ашхабаде сообщил, что политик скончался 20 июля. Причиной смерти назвали острую почечную недостаточность.

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